Fino al 28 aprile 2025 partecipa alla 4° edizione di Chi l'ha fatto?

Ultimi giorni per partecipare alla 4° edizione di Chi l'ha fatto?, il premio dedicato alle buone pratiche nelle aree interne del nostro Paese. Il bando, prorogato fino al 28 aprile 2025, punta il faro su iniziative orientate al raggiungimento dei 17 obiettivi globali dell'Agenda 2030 dell’ONU ed in particolare ai temi della sostenibilità e delle disuguaglianze.

L'iniziativa, realizzata da Cittadinanzattiva in collaborazione con UniCredit nell’ambito di “Noi&UniCredit” - il programma di partnership fra la banca e le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale - mira a valorizzare e incentivare iniziative che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, possano contribuire a contenere il fenomeno dello spopolamento ripartendo dai giovani per “ricreare un senso di identità e di appartenenza”.partono dalle esigenze delle comunità locali per contrastare lo spopolamento e promuovere un senso di identità e appartenenza, soprattutto tra i giovani.

L'iniziativa è patrocinata da:

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

Borghi Autentici d’Italia (BAI)

Cia - Agricoltori Italiani

Riabitare l'Italia

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)

E vanta la media partnership di VITA.



Approfondisci, raccontaci la tua buona pratica, e PARTECIPA al premio!