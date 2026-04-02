"Te lo sei meritato": Cittadinanzattiva lancia una campagna contro la sindrome dell'impostore

Lo spot è in onda su Sky dal 29 marzo al 5 aprile. Uno spazio digitale dedicato su www.teloseimeritato.it e sui canali social della organizzazione accoglie le testimonianze di tutte le donne che vogliano partecipare.

Se ti sei mai sentita fuori posto, non è colpa tua. È che il posto non era pensato per te. Ma se ce l'hai fatta, è solo merito tuo.

Parte da questo messaggio — semplice, diretto, capace di colpire nel segno — la nuova campagna di comunicazione di Cittadinanzattiva. Si chiama «Te lo sei meritato» e nasce per affrontare un fenomeno diffuso quanto spesso taciuto: la sindrome dell'impostore, quella condizione documentata dalla ricerca psicologica che porta a percepire i propri successi come immeritati, ad attribuirli alla fortuna o alle circostanze piuttosto che alle proprie competenze e al proprio valore.

Un progetto costruito su più livelli

«Te lo sei meritato» non è una campagna di sensibilizzazione tradizionale. È un progetto articolato che si sviluppa attraverso uno spot di comunicazione sociale, attività di informazione, iniziative sul territorio e azioni di advocacy. Un approccio che riflette il modo in cui Cittadinanzattiva lavora da sempre: connettendo la dimensione individuale con quella collettiva, il racconto personale con il cambiamento sistemico.

Lo spot — trenta secondi, girato interamente in bianco e nero, con un linguaggio asciutto e un impatto emotivo immediato — è in onda sui canali Sky dal 29 marzo al 5 aprile 2026. Le prime protagoniste sono tre donne che hanno scelto di rendere pubblica la propria esperienza con la sindrome dell'impostore: Victoire Gouloubi, chef, autrice e voce dell'Africa contemporanea; la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia; e Roberta Noè, giornalista di Sky Sport. Tre percorsi diversi, un vissuto comune.

A Sky va il ringraziamento di Cittadinanzattiva per aver accolto e sostenuto la campagna, mettendo a disposizione spazi e collaborazione alla produzione. Un sostegno che testimonia l'attenzione della rete verso temi di rilevanza sociale e culturale.

Victoire Gouloubi, Raffaella Buzzetti e Roberta Noè sono le prime voci di questa campagna, ma non le ultime. «Te lo sei meritato» è un progetto aperto: ogni donna che voglia condividere la propria storia può diventarne parte, contribuendo a rafforzare il messaggio e ad aiutare altre donne a riconoscersi.

Per partecipare è sufficiente scrivere a teloseimeritato@ cittadinanzattiva.it.

Tutte le informazioni sulla campagna, lo spot e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.teloseimeritato.it.