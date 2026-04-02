Menu

Notizie

"Te lo sei meritato": Cittadinanzattiva lancia una campagna contro la sindrome dell'impostore

Lo spot è in onda su Sky dal 29 marzo al 5 aprile. Uno spazio digitale dedicato su www.teloseimeritato.it e sui canali social della organizzazione accoglie le testimonianze di tutte le donne che vogliano partecipare. 

Se ti sei mai sentita fuori posto, non è colpa tua. È che il posto non era pensato per te. Ma se ce l'hai fatta, è solo merito tuo.

Parte da questo messaggio — semplice, diretto, capace di colpire nel segno — la nuova campagna di comunicazione di Cittadinanzattiva. Si chiama «Te lo sei meritato» e nasce per affrontare un fenomeno diffuso quanto spesso taciuto: la sindrome dell'impostore, quella condizione documentata dalla ricerca psicologica che porta a percepire i propri successi come immeritati, ad attribuirli alla fortuna o alle circostanze piuttosto che alle proprie competenze e al proprio valore.

Un progetto costruito su più livelli

«Te lo sei meritato» non è una campagna di sensibilizzazione tradizionale. È un progetto articolato che si sviluppa attraverso uno spot di comunicazione sociale, attività di informazione, iniziative sul territorio e azioni di advocacy. Un approccio che riflette il modo in cui Cittadinanzattiva lavora da sempre: connettendo la dimensione individuale con quella collettiva, il racconto personale con il cambiamento sistemico.

Lo spot — trenta secondi, girato interamente in bianco e nero, con un linguaggio asciutto e un impatto emotivo immediato — è in onda sui canali Sky dal 29 marzo al 5 aprile 2026. Le prime protagoniste sono tre donne che hanno scelto di rendere pubblica la propria esperienza con la sindrome dell'impostore: Victoire Gouloubi, chef, autrice e voce dell'Africa contemporanea; la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia; e Roberta Noè, giornalista di Sky Sport. Tre percorsi diversi, un vissuto comune.

A Sky va il ringraziamento di Cittadinanzattiva per aver accolto e sostenuto la campagna, mettendo a disposizione spazi e collaborazione alla produzione. Un sostegno che testimonia l'attenzione della rete verso temi di rilevanza sociale e culturale.

Victoire Gouloubi, Raffaella Buzzetti e Roberta Noè sono le prime voci di questa campagna, ma non le ultime. «Te lo sei meritato» è un progetto aperto: ogni donna che voglia condividere la propria storia può diventarne parte, contribuendo a rafforzare il messaggio e ad aiutare altre donne a riconoscersi.

Per partecipare è sufficiente scrivere a teloseimeritato@cittadinanzattiva.it.

Tutte le informazioni sulla campagna, lo spot e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.teloseimeritato.it.

Alessandro Cossu

Potrebbe interessarti

Seguici

Le nostre mail

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido

Cittadinanzattiva APS
p.iva: 02142701008

via Imera, 2
00183 Roma
Tel: (+39) 06.36.71.81
Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Rue Philippe Le Bon, 46
1000 Brussels - Belgium

© 2026 Cittadinanzattiva APS - Privacy Policy