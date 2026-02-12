VIII rapporto annuale sulla farmacia: partecipa anche tu!

È in corso la raccolta delle opinioni di cittadini e pazienti per l’ottavo rapporto annuale sulla farmacia, promosso da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma. Compilando un breve questionario online potrai raccontare la tua esperienza sulla farmacia di comunità, sui servizi disponibili, sulla prevenzione e sull’accesso ai farmaci. Ogni risposta contribuisce a rafforzare la voce dei cittadini nelle politiche di sanità di prossimità.

Partecipa alla survey

Per saperne di più, visita la pagina web dedicata all’iniziativa sul sito di Cittadinanzattiva