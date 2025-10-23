30 ottobre: a Roma l'evento conclusivo di "Cuore in farmacia"

Cittadinanzattiva è lieta di invitarvi all’evento conclusivo della seconda edizione della campagna “Cuore in farmacia", in programma il 30 ottobre a Roma, dalle 11:00 alle 12:30 presso la sede di Federfarma, Sala Moltedo, Via Emanuele Filiberto 190.

L’evento nasce con l'obiettivo di porre l'accento sui dati raccolti nel corso della campagna rivolta a donne tra i 40 e i 60 anni, una fascia di popolazione particolarmente esposta all’aumento del rischio cardiovascolare nella fase peri- e post-menopausale e finalizzata a promuovere un nuovo approccio alle patologie cardiovascolari nell'ambito della medicina di genere e sottolineare l'importanza della prevenzione del rischio cardiovascolare al femminile.