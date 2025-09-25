15 ottobre a Roma: Aree interne, eppur si muovono. IV edizione del Premio buone pratiche nelle aree interne “CHI L’HA FATTO?

Si svolgerà il 15 ottobre a Roma dalle 10:30 alle 13:00, presso l’Auditorium G. Avolio, CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, “Aree interne, eppur si muovono", quarta edizione del Premio buone pratiche nelle aree interne “CHI L’HA FATTO?”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle buone pratiche realizzate nelle aree interne del Paese.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con UniCredit nell'ambito di Noi&UniCredit, il programma di partnership fra la banca e le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale a cui Cittadinanzattiva partecipa fin dal 2005, prevede due sessioni:

rinascere dentro: il futuro passa dalle aree interne dedicata a una riflessione, un confronto sul Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) recentemente approvato, con l’obiettivo di metterne in rilievo i punti di forza e avviare un confronto costruttivo sulle aree di miglioramento;

cerimonia di premiazione della IV edizione di “Chi l’ha fatto?”, un momento dedicato ai progetti che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, hanno saputo generare impatto positivo, rafforzando identità, appartenenza e sviluppo. Le buone pratiche vincitrici sono state selezionate da una giuria composta da professionisti impegnati nelle contesto delle aree interne.

Da anni Cittadinanzattiva sostiene l’importanza di politiche pubbliche in grado di valorizzare la spinta innovativa di questi territori, anche grazie al rafforzamento di quei servizi pubblici quali la sanità, la scuola, la mobilità, che risultano essenziali per garantire un freno allo spopolamento e imprescindibili per chi decide di rimanere proprio per realizzare quella spinta.

Sarà presente per i saluti istituzionali il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti.

Per partecipare all'evento Clicca QUI