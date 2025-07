Allumiere, 14-20 luglio: la Summer School SCUDI per le "sentinelle dei diritti umani"

Si svolgerà dal 14 al 20 luglio, presso il Centro Residenziale Studi e Ricerche Università Roma Tre “La Faggeta” ad Allumiere (RM), la Summer School per giovani attivistƏ dei diritti umani organizzata all’interno del progetto SCUDI realizzato da Cittadinanzattiva e CILD e finanziato dalla Commissione Europea. La Summer School rappresenta un’esperienza formativa intensiva di una settimana, rivolta a giovani volontariƏ e attivistƏ di organizzazioni della società civile, per rafforzare le competenze necessarie a operare come "sentinelle dei diritti umani".

I partecipanti acquisiranno strumenti per offrire consulenza e supporto alle persone migranti e con background migratorio, oltre a individuare e segnalare casi su cui promuovere contenziosi strategici e costruire una vera e propria rete di tutela. Durante la settimana sono previste attività di formazione frontale e interattiva con espertƏ e attivistƏ sui principali temi di SCUDI, laboratori pratici, momenti di confronto e team building, ma anche la presentazione di un libro con l' autore, la proiezione di un docufilm, testimonianze e uscite didattiche.

Guarda il programma

Visita la pagina del progetto ed il sito