Aperta la nuova call ASviS sulle buone pratiche di sostenibilità dai territori

Al fine di dare visibilità e valorizzare i tanti progetti virtuosi che, a livello locale, comunità, privati, enti pubblici, fondazioni ed altri attori, portano avanti per promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo ed equo, anche quest’anno l’ASviS lancia una call per la raccolta delle best practice territoriali rivolta a tutte le organizzazioni aderenti e non solo.

Per raccontare la propria iniziativa, basta compilare il modulo dedicato entro venerdì 1 agosto (il questionario può anche essere completato in più passaggi). Le buone pratiche saranno valutate da una commissione giudicatrice, coordinata anche per questa edizione da Samir de Chadarevian e composta da Stefano Aragona, Francesca Boccia, Silvia Brini, Raffaele Marini, Francesca Mereta, Federica Miniello, Silvia Moriconi, Lorenzo Pompi e William Revello.

