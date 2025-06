PIT - Punti di Intervento e Tutela: 100 incontri per il rinnovato servizio di tutela

Cittadinanzattiva lancia una nuova iniziativa dedicata alla tutela, partecipazione ed empowerment dei cittadini, con 100 incontri di tutela itinerante in Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte e Puglia. Saranno una occasione irripetibile di avvicinare le persone ai temi della tutela, attraverso la distribuzione di materiale informativo sulle attività dell’associazione e momenti di confronto aperto sulle tematiche della salute, dei servizi di pubblica utilità, della scuola e dei diritti umani. I 100 incontri fanno parte delle attività relative ai rinnovati Punti di Intervento e Tutela (PIT) di Cittadinanzattiva.

Un’occasione concreta per scoprire come partecipare attivamente e far sentire la propria voce!

Vieni a trovarci:

il 12/06/2025, a Bellizzi (SA), presso la sede dell’ associazione “Voci in Comune”, via Baracca, 10. “Navigare – Opportunità della Rete per la Salute (CUP – Fascicolo Elettronico)”.

il 14/06/2025, a Campobasso, Piazza Municipio, dalle 16.30 alle 18.30

Gli incontri proseguiranno nei prossimi mesi. Vi terremo costantemente aggiornati.

