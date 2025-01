SI al Referendum sulla Cittadinanza! Ora si vota!

Il 20 gennaio è arrivata la tanto attesa decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato il referendum sulla Cittadinanza ammissibile. Un risultato importantissimo, anche alla luce dell’impegno profuso dal Comitato promotore, di cui fa parte anche Cittadinanzattiva, e dalle tantissime organizzazioni della società civile nella fase di raccolta delle firme per sostenere la proposta arrivata a ben oltre 637 mila persone firmatarie.

La decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo che propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extra UE maggiorenni per ottenere la cittadinanza italiana, permetterà a tutti i cittadini italiani di andare ad esprimere il proprio voto alle urne tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025, con la data esatta che sarà stabilita nelle prossime settimane. Un referendum che darà la parola a cittadini e cittadine per dimostrare che nessuno può essere straniero a casa sua e per garantire tutele e opportunità aiutando l’intero Paese a crescere.

Leggi di più su www.referendumcittadinanza.it e www.avvenire.it