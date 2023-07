“Avvocati per i Diritti umani”: iscrizione aperte per il corso di formazione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione sui "Diritti umani" organizzato da Cittadinanzattiva attraverso la rete “Giustizia per i Diritti” e con il supporto della Scuola civica di Alta formazione.

Il corso è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense che ha riconosciuto 6 crediti formativi. Si svolgerà in live-streaming su Zoom dal 20 settembre al 25 ottobre 2023 ed è rivolto ad avvocati ed operatori legali. I sei moduli formativi saranno dedicati al sistema delle tutele europee, alla giurisprudenza ed all’ opportunità della “strategic litigation” con approfondimenti tematici relativi all’acquisto della cittadinanza italiana, alla protezione internazionale, alla violenza di genere, alla tutela LGBTQ+, alla tutela delle vittime di reato e alla costituzione di parte civile di enti ed associazioni.

Per iscriversi è necessario compilare questo modulo e provvedere al pagamento di una quota di iscrizione.

Attenzione! Per tutti coloro che decideranno di iscriversi entro il 16 luglio 2023 è previsto uno sconto del 10% sulla quota.

Per consultare il programma del corso ed il calendario degli incontri è possibile visitare la pagina dedicata