Partecipa al contest "SCATTI DI SICUREZZA"

Un concorso fotografico rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale. Il tema del concorso è la sicurezza strutturale ed interna degli edifici ma anche i rischi naturali come terremoti e alluvioni. Ogni scuola potrà partecipare con uno o più scatti, frutto di un lavoro collettivo, corredati dalla apposita documentazione indicata dal regolamento e da uno slogan/messaggio che si intende veicolare. Le foto, potranno essere realizzate con smartphone o fotocamere digitali, e andranno inviate via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 28 febbraio 2025 .

Una giuria di esperti, visionerà e valuterà i lavori pervenuti e sceglierà 3 vincitori. In palio, una targa ed una donazione in denaro per la scuola, che saranno consegnati, durante la cerimonia della nuova edizione del Premio Buone pratiche Sicurezza e Salute a scuola "Vito Scafidi" che si terrà il prossimo aprile a Roma. SCARICA IL REGOLAMENTO