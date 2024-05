3° edizione Chil'hafatto? Premiate le buone pratiche nelle aree interne

Si è conclusa la terza edizione di "Chil’hafatto?" il contest, avviato da Cittadinanzattiva nel 2021 in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di “Noi&UniCredit”- il programma di partnership con le associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale - che si pone l’obiettivo di raccogliere, mettere in rete e valorizzare le esperienze che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, abbiano contribuito a contenere il fenomeno dello spopolamento e a migliorare la qualità di vita di chi risiede nei territori appartenenti alle cosiddette “aree interne”.

In questa edizione si è rivolta particolare attenzione alle iniziative orientate al raggiungimento dei 17 obiettivi globali dell'Agenda 2030 dell’ONU e ai temi della sostenibilità e delle disuguaglianze.

Tre le realtà premiate come migliori buone pratiche: Moliterno-Latronico (PZ), con “Ci sarà una volta”, Castiglione Messer Marino (CH), invece, con la “Scuola dei Piccoli Comuni – Formazione e pratiche per le aree interne” e Castelpoto (BN) il progetto “Castelpoto, piccolo comune cosmopolita” e una menzione speciale della giuria al “Poliambulatorio Soter in Tortona”.

Leggi il comunicato stampa



Per saperne di più sul contest