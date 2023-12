Energie di comunità: presentati i risultati della nostra consultazione civica

Se in linea generale è possibile rilevare lo sviluppo sempre maggiore di una sensibilità ambientale (in primo luogo attenzione ai consumi e alla provenienza dell’energia consumata), dall’altro si nota un allarmante gap territoriale e generazionale in termini di conoscenza e di accesso ad adeguati strumenti per fronteggiare la questione energetica. I cittadini residenti nelle aree meridionali del Paese, in particolare, padroneggiano meno le informazioni atte a garantire lo svilupparsi di una vera e propria cittadinanza energetica, così come è possibile rimarcare disinteresse da parte di giovanissimi (18-25) sulle questioni energetiche e preoccupazione principalmente economica negli under 45. Questi in sintesi i risultati della consultazione civica promossa da Cittadinanzattiva, che ha coinvolto oltre 3000 cittadini, e che è stata presentata nel corso di un webinar.

“Viviamo un momento molto delicato per le famiglie: a breve ci sarà la fine del mercato tutelato e purtroppo non ovunque i consumatori hanno raggiunto un livello informativo tale da consentir loro una scelta consapevole, specie dopo gli ultimi periodi di continui aumenti” commenta Tiziana Toto, responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva. “Allo stesso tempo questo contesto critico però potrebbe dare il giusto slancio alla diffusione di un nuovo concetto di cittadinanza energetica secondo il quale il cittadino dismette il ruolo di consumatore passivo e diventa soggetto attivo e protagonista del nuovo mercato dell’energia che non può, e non deve, lasciare nessuno indietro. Elementi su cui far leva sono sicuramente la coscienza ambientale, il senso di responsabilità e un’azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai cittadini stessi e dalle proprie comunità di riferimento”.

