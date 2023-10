Verso il 7 ottobre. "Garantire il diritto alla salute un antidoto per non lacerare il Paese"

Esigere il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione, in primo luogo quello alla salute, edifenderla dai rischi di snaturamento che, a partire dalla proposta di regionalismo asimmetrico, mettono in pericolo il sistema unitario dei diritti e le politiche pubbliche di sviluppo dei territori. Con queste due priorità Cittadinanzattiva sarà in piazza il prossimo 7 ottobre come organizzazione promotrice, insieme a circa altre cento, della manifestazione “La Via Maestra”.

Leggi il comunicato e guarda il video della nostra segretaria generale, Anna Lisa Mandorino