Gli eventi di Cittadinanzattiva al Festival della partecipazione 2023

Cittadinanzattiva e Action Aid, in collaborazione con Caritas e FIU - Fondazione Innovazione Urbana nel fine settimana del 22 e 23 settembre organizzano l'VIII Festival della partecipazione a Bologna. Scarica la presentazione di ciascuno degli eventi di Cittadinanzattiva nazionale e Cittadinanzattiva Emilia Romagna, in collaborazione con la nostra assemblea giovani Young E-R, nell'ambito del Festival. All'interno della presentazione vi sono i link per iscriversi ai nostri eventi, a cui speriamo di poterti incontrare. Ti segnaliamo che, in caso di pioggia, lo spettacolo-esito del workshop di teatro, che si terrà il 23 settembre alle ore 20:30 nel nostro spazio, potrebbe essere cancellato.

Scarica la presentazione e leggi il nostro comunicato stampa