Didacta 2023: cerca lo stand di Cittadinanzattiva!

L'8 marzo ha preso il via la fiera Didacta Italia 2023, che proseguirà fino al 10 a Firenze presso la Fortezza da Basso. Didacta è la principale manifestazione sulla scuola italiana e la formazione degli insegnanti, un appuntamento di tre giorni rivolto a docenti, dirigenti scolastici e personale del mondo della scuola con oltre 800 eventi formativi, tra workshop, seminari e convegni.

Quest'anno anche Cittadinanzattiva è presente: ci trovi al primo piano del settore Spadolini, (stand A44), pronti a parlare di Sicurezza e Salute a scuola. Sarà un'occasione unica per discutere dei temi che ci stanno a cuore e per confrontarci con docenti e professionisti del settore. Ma non solo! Abbiamo in programma anche momenti informali e piacevoli per condividere con voi le campagne e i progetti che con la nostra Scuola di Cittadinanzattiva portiamo avanti da oltre vent'anni con la diffusione di materiali specifici e il lancio di una speciale survey dedicata ai docenti. Siamo convinti che questi momenti saranno preziosi per conoscerci meglio e per scoprire insieme nuove opportunità di crescita e di formazione.

Vi aspettiamo numerosi e carichi di entusiasmo per vivere insieme questo grande appuntamento!

Scopri il programma, i materiali su salute e sicurezza a scuola e compila la nostra survey qui