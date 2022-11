XX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole: "Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità"

“Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità”: a questo sono chiamati gli studenti per la XX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, promossa da Cittadinanzattiva, che potranno raccontare - attraverso messaggi audio, video, podcast - come prevenire e fronteggiare terremoto, alluvione e cambiamento climatico. I materiali potranno essere inviati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 febbraio 2023.

Ai rischi naturali è dedicata la ventesima edizione della Giornata promossa sin dal 2002 da Cittadinanzattiva che ha oggi organizzato un evento nazionale presso l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Roma. Per l'occasione Cittadinanzattiva ha prodotto ed inviato a circa 15.000 scuole tre interviste “impossibili” al Terremoto, all'Alluvione e al Cambiamento Climatico, insieme ad una Smart box con ulteriori approfondimenti sul tema della sicurezza a scuola e sul territorio.

Leggi il comunicato stampa.