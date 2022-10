31 ottobre, 20 anni dal crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia

Il prossimo 31 ottobre ricorre il ventesimo anniversario del crollo della Scuola “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia che causò la morte di 27 bambini e della loro insegnante. Il Comitato Vittime che riunisce da quel 31 ottobre 2002 la gran parte dei genitori coinvolti dalla tragedia ha rappresentato per Cittadinanzattiva un punto di riferimento nel comune impegno per la sicurezza di tutte le scuole italiane. Proprio nel 2002 prese avvio infatti il programma Impararesicuri di Cittadinanzattiva che partì con un primo monitoraggio civico per testare le condizioni di sicurezza di 70 edifici scolastici.

Da allora, come ogni anno, nell’annuale Rapporto sulla sicurezza delle scuole Cittadinanzattiva fa il punto anche sulla situazione delle scuole situate in zone a rischio sismico. Sono 11 le regioni che hanno Comuni in zona 1, ossia ad elevato rischio sismico, ma tutte, ad eccezione della Sardegna, hanno Comuni e scuole in zona 2 (rischio medio-elevato). 4 milioni e 300.000 i bambini ed i ragazzi che risiedono in queste due zone.

Eppure gli edifici migliorati e adeguati sismicamente sono soltanto il 2%, mentre quelli progettati secondo la normativa antisismica sono 2.740, il 7% del totale. I risultati migliori si riferiscono a Friuli Venezia Giulia (28%), Umbria (23%), Marche (17%), Molise e Toscana (12%), Veneto (10%). Tra le Regioni meno virtuose: Campania (1%), Lazio (2%), Liguria e Lombardia (3%). Rispetto, poi, alle prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte l’anno, nel 2020-2021 sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%), non sono state effettuate nel 33% o solo alcune classi nell’11%. E quando vengono effettuate riguardano quasi esclusivamente il rischio Incendio (99%), e quello sismico (77%).

Già dai prossimi giorni e in vista della data del 31 ottobre, la comunità di San Giuliano di Puglia organizza una serie di appuntamenti dedicati al ricordo delle vittime e alla riflessione su cosa fare perché non accada mai più.

Nel pomeriggio del 31, si terrà un momento di approfondimento dal titolo “Focus su edifici scolastici e fondi PNRR, dopo 20 anni da San Giuliano cosa è cambiato”, al quale parteciperà anche la segretaria regionale di Cittadinanzattiva Molise, Jula Papa.

