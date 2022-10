Da oggi online "Diritti dei consumatori, piccola guida per cittadini stranieri"

Gli strumenti di accesso ai servizi (ISEE, SPID e Carta d’Identità Elettronica), l’assistenza sanitaria, i servizi bancari e finanziari, l'abitazione, le bollette, sono gli ambiti principali sui quali la Guida vuole offrire strumenti utili ed informazioni ai cittadini stranieri per accrescere la loro consapevolezza e, in caso di disservizi, presentare un reclamo o contattare le associazioni di tutela.

Un approfondimento specifico è dedicato al Codice del Consumo, chiarendo quali sono le regole a cui attenersi e i diritti che possiamo far valere nelle diverse situazioni che viviamo quotidianamente (ad esempio l’acquisto di beni e servizi, le vendite e gli acquisti su Internet, la pubblicità o la possibilità di cambiare idea su un acquisto effettuato), nonché cosa sono e come rivolgersi alle associazioni di consumatori.

La guida, disponibile anche in lingua inglese, spagnolo e francese, è stata progettata e sarà diffusa anche grazie alla collaborazione di CIES onlus (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo), CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili), FEDUF (Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, TEFA Colombia onlus (Tutela, Educazione, Formazione, Ambiente) e delle realtà locali di Cittadinanzattiva impegnate nel supporto a cittadini stranieri. La guida è realizzata da Cittadinanzattiva nell’ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori e finanziata dal Ministero dello sviluppo economico, legge 388/2000 – anno 2021.

DIRITTI DEI CONSUMATORI piccola guida per cittadini stranieri

Guida “Diritti dei consumatori – piccola guida per cittadini stranieri” (inglese)

Guida “Diritti dei consumatori – piccola guida per cittadini stranieri" (francese)

Guida “Diritti dei consumatori – piccola guida per cittadini stranieri"(spagnolo)

Leggi il comunicato stampa