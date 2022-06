Dal 24 giugno al via la VII edizione del Festival della Partecipazione

Dal 24 al 26 giugno si terrà a Bologna la settima edizione del Festival della Partecipazione, promossa da Cittadinanzattiva, ActionAid, Legambiente, in collaborazione con la Caritas, e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna.

Il titolo scelto per questa edizione è "ReAgire. Nuove energie per la partecipazione, oltre gli shock della pandemia e della guerra". I temi centrali del Festival saranno tre tra loro interconnessi: la giustizia ambientale e climatica, la giustizia sociale e la salute globale.

Durantel'evento Cittadinanzattiva sarà presente con diversi appuntamenti, tra questi:

- "ReAgire alle disuguaglianze di salute in un’ottica globale: il potere della partecipazione", previsto per il 25 giugno alle ore 18.00.

- Il 26 giugno, dalle 10:00 - 11:30 "Dialogando di sogni e realtà: il peso della partecipazione giovanile nella costruzione della democrazia contemporanea"

- Sempre il 26 giugno, dalle 12 alle 13:30 "Obiettivo cittadinanza: è ora di cambiare"

Leggi il programma completo ed iscriviti per partecipare agli eventi del Festival della Partecipazione 2022