Chi L'ha fatto? Guarda il terzo video racconto del premio delle aree interne

Nell’ambito del contest “Chi l’ha fatto?”, promosso da Cittadinanzattiva e dedicato alle esperienze innovative che hanno contribuito a migliorare la qualità di vita di chi risiede nelle aree interne del nostro Paese, abbiamo premiato tre buone pratiche realizzate nelle aree interne del Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto. Oggi è online il terzo dei tre video, puoi guardarlo sul nostro canale youtube.

Dal primo al terzo classificato questi i progetti che sono stati valutati positivamente da una giuria di esperti:

“Proxima – La Vetrina digitale di prossimità”: ha consentito alla popolazione di un'area interna della provincia di Udine di accedere ad una vasta offerta di prodotti e servizi di prossimità strutturati, costruiti sui bisogni della popolazione del luogo;

“Cavù”: ha ideato un festival estivo promosso da un gruppo di giovani per riportare bellezza e combattere lo spopolamento di Cagnano Varano, un comune di poco più di 6 mila abitanti della provincia di Foggia;

“Visit Enego”: ha realizzato una attività di comunicazione e promozione turistica in collaborazione con la Pro Loco, promossa dai giovani residenti di Enego, comune di 1500 abitanti in provincia di Vicenza, appartenente all’Altopiano dei Sette Comuni.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della terza annualità del progetto “L'accesso ai servizi bancari nelle aree interne”, realizzato in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di Noi&UniCredit, il programma di collaborazione fra la banca e 14 associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, al quale Cittadinanzattiva partecipa fin dal 2005

Scopri con il terzo dei tre video il progetto e chi lo ha realizzato