Oggi il nostro Tribunale per i diritti del malato compie 42 anni

Il 14 giugno del 1980 è una data davvero molto importante per la nostra storia e per il nostro futuro.

Grazie a tutti i nostri attivisti per le attività di tutela delle persone messe in campo in questi anni, e per tutte le sfide che ancora ci aspettano! #42anniatuadifesa