Torniamo a curarci: la campagna di Cittadinanzattiva per il diritto alle cure

Ha preso il via ufficialmente, con la presentazione in occasione di Exposanità 2022 a Bologna, la campagna "Torniamo a curarci". L'obiettivo dichiarato è quello, attraverso appelli pubblici e azioni di pressione, di invitare i cittadini a tornare a prendersi cura della propria salute e alle istituzioni di mettere in campo tutte le azioni necessarie per recuperare il ritardo, in termini di offerta di accesso e di attività di prevenzione, accumultao anche a causa dell'emergenza pandemica.

La campagna è stata accolta con grande entusiasmo da molti cittadini, professionisti e amministratori, che hanno prestato e presteranno il loro volto alla campagna. In primis, ovviamente, dalle segreterie regionali della nostra organizzazione, attraverso appelli dei nostri segretari regionali.

Sulla nostra pagina facebook e sul sito della campagna www.torniamoacurarci.it info e video appelli e come diventare anche tu testimonial della campagna. E' ora di dire insieme #torniamoacurarci