Obiettivo Cittadinanza, a 30 anni dalla legge le storie di chi è ancora in attesa della cittadinanza

Continua sulla pagina della nostra campagna Obiettivo Cittadinanza il racconto delle storie di tanti giovani ancora in attesa di diventare cittadini italiani. Kirill è nato nel Turkmenistan nel 1991 ed è arrivato in Italia quando aveva 11 anni. Adesso che di anni ne ha 30 sono tanti gli ostacoli all'ottenimento della cittadinanza. Un futuro incerto che gli ha fatto abbandonare anche il suo strumento musicale e i sogni di vivere per brevi periodi all'estero. Bia, invece, aveva pochi mesi al suo arrivo in Italia, dal Pakistan a Cremona. Il suo sogno è sempre stato quello di entrare nelle forze armate e ispirare altre donne ad essere forti e nel rispetto della legge.

Peccato che le leggi italiane e la burocrazia del paese d'origine l'abbiano costretta a 25 anni a rinunciare al sogno e a lottare ancora per essere riconosciuta come italiana.

Se anche tu sei ancora in attesa della cittadinanza, puoi partecipare alla nostra campagna Obiettivocittadinanza raccontandoci la tua storia, inviando il tuo video e le tue foto. Partecipare è semplice: oltre ad essere un italiano senza cittadinanza, servono 2 foto: una foto da piccol*, scattata in Italia ed un’altra foto recente, di questi giorni. Raccontaci con un testo breve la tua storia ed entra a far parte della nostra campagna! Visita il sito www.obiettivocittadinanza.it e la nostra pagina FB