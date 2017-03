Tu puoi > Sostenerci

Devolvi il 5x1000,

aiutaci a difendere i tuoi diritti !

Firma il tuo 5x1000 a Cittadinanzattiva “Perché i tuo diritti non hanno prezzo”

Perché donare?

La parola d’ordine di Cittadinanzattiva è “perché non accada ad altri”: il nostro ruolo è denunciare carenze, soprusi, inadempienze, e agire per prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei comportamenti, la promozione di nuove politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto.

Siamo convinti che “fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo”, cioè che l’azione dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità sia un modo per far crescere la nostra democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni.

Sostienici per continuare insieme!

〈〈 io firmo e dono il 5x1000 a @Cittadinanzattiva per difendere i diritti di noi cittadini. Codice Fiscale 80436250585 〉〉

AZIENDE

Se sei un’azienda e vuoi essere a fianco di Cittadinanzattiva per la difesa dei diritti di tutti i cittadini come te, puoi farlo attraverso la tua rete di contatti aziendali e diffondere il nostro messaggio del 5×1000.

E’ un gesto semplice, di responsabilità sociale e senza alcun costo a carico dell’azienda.

Se vuoi ulteriori informazioni su come diffondere il messaggio ai tuoi colleghi, dipendenti o soci visita la sezione passaparola o scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PASSAPAROLA

Pubblica sul tuo sito internet il banner (728x90) della nostra campagna;

Diffondi tra i tuoi contatti WhatsApp l'immagine del nostro 5x1000;

Scarica la copertina da condividere sui social .

CONTATTI

Per ulteriori informazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure

chiama il numero 06 36718403

