“I CARE National Edition” fa tappa a Bologna per la tutela della salute femminile in carcere

Il tour promosso da Cittadinanzattiva per tutelare il diritto alla salute all'interno degli istituti penitenziari femminili giunge in Emilia-Romagna. Il prossimo 25 novembre, la Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato” ospiterà una nuova tappa del progetto "I CARE National Edition", un'iniziativa volta a promuovere l'empowerment e la consapevolezza delle donne detenute. La giornata prevede un Open Day incentrato sulla prevenzione oncologica, con un'attenzione particolare alla diagnosi precoce del tumore al seno. L'obiettivo dell'incontro è offrire strumenti pratici e creare uno spazio di ascolto e confronto, ribadendo un principio essenziale: il diritto alla cura di sé e alla salute non si ferma neanche dietro le sbarre. Promuovere percorsi di salute in contesti così delicati richiede una forte sinergia sul territorio: come per le altre tappe di questo percorso, anche questa iniziativa è resa possibile dalla stretta collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, l'Azienda Sanitaria Locale e l'impegno costante della sede regionale di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa, per consultare il calendario completo degli incontri e per scaricare i materiali informativi tradotti in diverse lingue, è possibile visitare la pagina