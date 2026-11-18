Cittadini della Repubblica: 80 anni di partecipazione tra diritti e rovesci. Ti aspettiamo il 3 dicembre!

In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, Cittadinanzattiva e Fondaca promuovono una giornata di confronto dedicata al tema della partecipazione democratica, in memoria di Giuseppe Cotturri. L'intento dell'iniziativa non è meramente celebrativo, ma fortemente orientato al presente. Il cittadino è costruttore della Repubblica, ma oggi l'esercizio della sovranità pratica si scontra spesso con narrazioni limitanti e barriere burocratiche o amministrative.

L'evento inizierà alle ore 10.00 con l'apertura dei lavori affidata a Giovanni Moro (Fondaca) e si articolerà in quattro sessioni tematiche che coinvolgeranno rappresentanti delle organizzazioni civiche, del terzo settore, studiosi e istituzioni:

Ore 10.20 - 11.15 | La storia della Repubblica come storia di partecipazione: un'analisi storica con gli interventi di accademici e studiosi.

un'analisi storica con gli interventi di accademici e studiosi. Ore 11.15 - 13.00 | Sfidare un ambiente ostile. Le rappresentazioni: moderata dalla presidente di Cittadinanzattiva, Anna Rita Cosso.

moderata dalla presidente di Cittadinanzattiva, Anna Rita Cosso. Ore 14.00 - 15.45 | Sfidare un ambiente ostile. Gli ostacoli materiali: introdotta e moderata dalla vice segretaria generale di Cittadinanzattiva Francesca Moccia e Antonio Gaudioso, già segretario generale.

introdotta e moderata dalla vice segretaria generale di Cittadinanzattiva Francesca Moccia e Antonio Gaudioso, già segretario generale. Ore 15.45 - 17.30 | Proposte e raccomandazioni per il futuro: un tavolo di confronto conclusivo con vari esponenti associativi e istituzionali.

A introdurre, guidare e concludere l'intera discussione sarà la nostra Segretaria Generale, Anna Lisa Mandorino.

Dettagli dell'evento: