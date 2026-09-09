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Sicurezza nelle scuole. Presentato il nostro XXIV Rapporto

Sono 68 i crolli avvenuti nelle scuole da settembre 2025 ad agosto 2026 – in linea con quelli registrati nell’anno precedente - in particolare per la caduta di calcinacci ed intonaco e per i distacchi di pannelli e controsoffitti. Aumentano gli infortuni agli studenti dichiarati all’Inail, saliti a 80.871 nel corso del 2025, con un incremento del 3,8% rispetto al 2024. Nei primi cinque mesi del 2026 le denunce sono già 47.748. 

Rispetto ai rischi naturali, il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad elevata sismicità (zona 1 e 2), il 19% ricade in aree a pericolosità idraulica, mentre sono 5.113 gli edifici scolastici collocati in aree a rischio frana. E per finire, il cambiamento climatico minaccia direttamente la salute di studenti e personale scolastico: solo il 7,4 per cento delle scuole italiane infatti dispone infatti di sistemi di condizionamento o ventilazione.

Sono questi alcuni dei numerosi dati contenuti nel XXIV Rapporto dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola, presentato da Cittadinanzattiva in una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati.

Leggi il comunicato stampa

Scarica il Rapporto, l' Abstract, e le infografiche di sintesi

Aurora Avenoso

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