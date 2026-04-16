29 aprile: VIII Rapporto annuale sulla Farmacia

Si terrà il prossimo 29 aprile 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366 – Roma), l’evento di presentazione dell’VIII Rapporto Annuale sulla Farmacia, realizzato da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e con il contributo non condizionante di Teva.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sul ruolo della farmacia di comunità come presidio di prossimità, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e sostenere prevenzione, accesso e appropriatezza delle cure.

Il Rapporto ne offre una lettura civica, mettendo a confronto il punto di vista di farmacisti e cittadini su offerta e utilizzo dei servizi, dagli screening alle vaccinazioni fino al supporto all’aderenza terapeutica.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti sanitari e stakeholder del sistema salute, con la presentazione dei principali risultati a cura di Cittadinanzattiva, seguita da un momento di discussione e confronto.

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