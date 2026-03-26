L'esito del Referendum sulla giustizia: vince il NO!

La consultazione referendaria del 22 e 23 marzo si è conclusa con la vittoria del No, che ha raccolto circa il 54% dei consensi contro il 46% dei Sì, secondo i dati definitivi diffusi dal Ministero dell'Interno. Nonostante si trattasse di un referendum costituzionale confermativo ex art. 138, per il quale non è previsto un quorum di validità, l'affluenza è stata particolarmente significativa attestandosi al 58,9%. Il responso delle urne blocca dunque l'iter della riforma costituzionale approvata dal Parlamento nell'ottobre 2025, che puntava a una trasformazione profonda dell'ordinamento giudiziario.

Con questo voto restano invariati i pilastri attuali della magistratura, respingendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, l'istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e la creazione di un'Alta Corte per i giudizi disciplinari. Anche Cittadinanzattiva esprime soddisfazione per il risultato e festeggia la vittoria del NO e la grande affluenza al voto anche dei giovani. Si lavori ora per garantire il voto fuori sede.

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