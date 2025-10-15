Consegnati i premi per la quarta edizione di “Chi l’ha fatto?”, il contest dedicato alle aree interne del Paese

Sono 66 i progetti provenienti da 36 aree interne che dal 2022 hanno partecipato alla iniziativa “Chi l’ha fatto?”, mettendo in evidenza quante esperienze propulsive provengano da queste aree del Paese che rappresentano 3.834 Comuni, ossia il 48,5% dei comuni e il 23% della popolazione nazionale.

Ad essere premiate per la quarta edizione, nel corso di un evento a Roma, sono state tre iniziative: la prima, proveniente dalla Val di Sole nella Provincia autonoma di Trento, dove è stata realizzata l’app Salute+ che unisce salute, turismo e sostenibilità per promuovere fra la popolazione stili di vita sani; la seconda, che interessa 29 comuni dell’area interna del Cilento in Campania, prevede le cosiddette Botteghe di comunità, finalizzate alla presa in carico dei pazienti cronici attraverso servizi di telemedicina, ambulatori diffusi e integrati con le farmacie rurali; la terza, Habitat, proveniente dall’Alta Valmarecchia in Emilia Romagna, è un progetto aggregativo che prevede un Festival, spazi di coworking, cineforum. Menzionato anche lo “Sportello di facilitazione digitale per cittadini fragili”, promosso nella Barbagia sarda.

“Si tratta di iniziative che nascono nella gran parte dei casi dall’azione congiunta e dalla coprogettazione tra enti locali e realtà associative o gruppi spontanei di cittadini, spesso giovani, e che hanno al centro temi come la promozione della salute e del benessere, l’innovazione sociale e digitale, i servizi di welfare, la valorizzazione culturale e turistica del territorio, la cura dell’ambiente e la sostenibilità, l’educazione civica e la creatività giovanile. Un patrimonio che vogliamo ulteriormente valorizzare nei prossimi mesi, attraverso due piste di lavoro: una civica, che prevede la messa in rete di tutte le esperienze per condividerle fra comunità e territori diversi ma accomunati da medesime esigenze e difficoltà e per facilitare l’attuazione a livello locale del nuovo Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne; l’altra a livello istituzionale, tesa a offrire un contributo in vista della stesura del disegno di legge, annunciato di recente dal Cnel, che intende favorire la rigenerazione e il ripopolamento delle aree territoriali marginali”, ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva.

Leggi il comunicato stampa. Guarda i video delle iniziative premiate.