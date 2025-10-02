Menu

"Assistenza agli anziani: un investimento per il futuro dell'Italia". Il 21 ottobre un evento a Roma

A due anni dall’avvio della Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è ormai evidente che rappresenti un passaggio fondamentale, ma ancora incompiuto.
Questi mesi sono cruciali per rilanciarla attraverso risposte concrete e personalizzate, in grado di migliorare la vita quotidiana degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie. Per contribuire a questo confronto, partendo dai bisogni reali degli anziani e delle loro famiglie, il Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, rete che riunisce per la prima volta la gran parte delle organizzazioni della società civile, attive nell’assistenza e nella tutela degli anziani non autosufficienti, ha promosso negli ultimi mesi numerosi eventi pubblici in diverse Regioni italiane. Questi incontri hanno favorito un dialogo ricco e partecipato tra istituzioni, esperti ed organizzazioni della società civile, sui contenuti e le opportunità della Riforma.

In continuità con le iniziative territoriali, il Patto organizza, con la collaborazione del Ministero della Salute, l’incontro pubblico dal titolo “L’assistenza agli anziani: un investimento per il futuro dell’Italia”, che si terrà martedì 21 ottobre a Roma, presso l’Auditorium del Ministero della Salute dalle ore 14.30 alle ore 17.30. All’evento parteciperanno il Ministro della Salute Orazio Schillaci e, in attesa di conferma, la vice Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, intervistati dal giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli.

Per approfondire ed iscriversi all'evento, visita il sito web del Patto

Aurora Avenoso

