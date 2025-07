Addio a Giuseppe Cotturri, voce storica della cittadinanza attiva

È con profonda tristezza che oggi Cittadinanzattiva saluta Giuseppe Cotturri, già nostro Presidente nazionale, studioso instancabile, promotore della democrazia partecipata e custode della sussidiarietà orizzontale.



Giuseppe, già direttore del Centro per la Riforma dello Stato e docente di sociologia all’Università di Bari, ha sostenuto sempre Cittadinanzattiva con visione, passione e coraggio. Tra i suoi più grandi lasciti, la valorizzazione costante della cittadinanza attiva e la sua battaglia per un’Italia che vive di cittadini protagonisti, non solo spettatori.

Grazie a lui, molte delle conquiste civiche – dalla riforma del quarto comma dell’art. 118 della Costituzione alla promozione della sussidiarietà – sono diventate realtà. Con i suoi libri, come “La forza trasformatrice della cittadinanza attiva” e “Io ci sono”, ha illuminato il ruolo del volontariato e delle nuove forme di partecipazione, donandoci strumenti per rafforzare la democrazia dal basso



Cotturri ci ha insegnato che la politica è libertà umana, coinvolgimento civico, cambiamento condiviso. La sua eredità resterà viva nella nostra azione quotidiana, nell’impegno verso più diritti, sussidiarietà, trasparenza, inclusione.



Alla famiglia, ai suoi cari e agli amici va il nostro più sincero abbraccio: la sua luce continuerà a guidarci.



Cittadinanzattiva APS