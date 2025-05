XIX Giornata Europea dei Diritti del Malato: segui l’evento in diretta online!

Le registrazioni per partecipare in presenza alla XIX Giornata Europea dei Diritti del Malato sono ufficialmente chiuse, ma ora c’è la possibilità di seguire l’evento da remoto! L'appuntamento è per giovedì 15 maggio 2025, dalle 14:30 alle 16:30. Con il patrocinio ufficiale della Presidenza polacca del Consiglio dell’Unione Europea (#Poland25eu), l’evento di quest’anno sarà dedicato al tema della condivisione dei dati sanitari e al suo impatto trasformativo su ricerca clinica, empowerment dei pazienti e innovazione nel settore salute.

Segui la diretta streaming

Durante il dibattito interverranno rappresentanti delle istituzioni europee, associazioni di pazienti, esperti del settore clinico e stakeholder dei progetti europei come FACILITATE e PROPHET per discutere:

Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS)

ritorno dei dati sanitari ai pazienti;

buone pratiche ed esperienze sul campo;

privacy, etica e partecipazione attiva dei cittadini.





Date un'occhiata all'Agenda