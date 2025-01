Continua il tour "TuttoVaccini", il 18 gennaio a Torino

Dopo Napoli, Padova, Palermo, Campobasso e Varese, il tour della campagna TuttoVaccini prosegue il 18 gennaio con la tappa di Torino in via Roma angolo con piazza Castello dalle ore 10:30 alle ore 16:30.



In piazza i i volontari di Cittadinanzattiva, i farmacisti aderenti all’iniziativa e i medici di famiglia incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sull'importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione, e informarli sui diversi vaccini e i centri a disposizione. Sarà anche possibile conoscere la piattaforma online ricevere un opuscolo informativo contenente il calendario vaccinale e i link giusti su cui trovare corrette informazioni e fugare il rischio di fake news.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Federfarma e Federazione italiana dei medici di famiglia (FIMMG) e con il contributo non condizionato di GSK, MSD, Pfizer e Viatris.



Per maggiori informazioni visita il portale TuttoVaccini e consulta la pagina progetto dove è possibile trovare le date aggiornate della Roadmap e scaricare l'opuscolo informativo TuttoVaccini.