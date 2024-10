Referendum Cittadinanza: 637mila firme depositate in Cassazione! Ecco i prossimi passi

Sono 637.487 le firme raccolte in soli 20 giorni sulla piattaforma online per chiedere di indire il Referendum sulla Cittadinanza! Un traguardo importantissimo, che rappresenta un segnale forte di quanto l'Italia desideri un cambiamento verso una società più giusta e inclusiva. Il quesito propone di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza necessari per chiedere la cittadinanza che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni.

Ora bisogna attendere i prossimi step cruciali: le firme sono state depositate in Cassazione per la verifica della regolarità ed entro il 10 febbraio la Corte Costituzionale dovrà stabilire l'ammissibilità del Referendum.

Leggi di più



Vuoi saperne di più su requisiti e modalità di accesso alla cittadinanza? Visita la nostra pagina