Diritti e qualità di vita dei caregiver: compila la nostra survey

Finalmente dopo anni di battaglie da parte delle associazioni, anche in Italia, una Legge di carattere nazionale si occuperà dei diritti del caregiver familiare trattandolo in maniera “autonoma”, cioè come destinatario di diritti e tutele individuali, rispetto alla persona di cui si prende cura. L’iter della Legge è ancora in corso e per noi è fondamentale avere il tuo punto di vista.

Se sei un caregiver familiare, cioè se si prendi cura di una persona a te cara, unisciti a noi e fai sentire la tua voce compilando il questionario e condividendolo con altri caregiver familiari che conosci. Partecipa al questionario per farci sapere il tuo punto di vista.

Insieme possiamo fare la differenza!

Compila la survey