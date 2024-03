Cittadinanzattiva alla tre giorni di Fiera Didacta. Il 21 marzo la consegna del XVIII Premio Vito Scafidi

Sicurezza a scuola e sul territorio, uso consapevole della rete e dei social media, disturbi alimentari, sostenibilità, cittadinanza attiva. Saranno questi i temi affrontati nel corso dell’evento “A scuola si può”, promosso da Cittadinanzattiva, che si terrà il prossimo 21 marzo a Firenze, nell’ambito della Fiera Didacta. L’appuntamento è dalle ore 12:30 alle ore 14:20 presso la Sala della Volta, all’interno della Fortezza da Basso. Grazie al contributo di noti esperti e testimonial, fra i quali l’influencer Benedetta De Luca, Chiara D’Errico divulgatrice scientifica ed esperta di ecologia, Giulio Marrucci dell’azienda Dove Italia, Laura Montanari dell’associazione Animenta, Mery Pagliarini giovane attivista di Get Up, Titti Postiglione del Dipartimento Protezione Civile, Enrico Serpieri di Save The Children, saranno affrontati le tematiche di cui Cittadinanzattiva da anni si occupa e ormai al centro dell’attenzione degli studenti e delle giovani generazioni. Presenta Sabrina Carreras, giornalista Rai.

Durante l’evento uno spazio specifico sarà dedicato alle azioni di impegno civico e di empowerment realizzate dalle scuole che hanno partecipato al XVIII Premio Buone Pratiche “Vito Scafidi”. Sessanta le scuole che hanno partecipato a questa edizione e quattro quelle che saranno premiate da Cittadinanzattiva nel corso dell’evento del 21 marzo. Per partecipare è preferibile registrarsi al seguente link

Cittadinanzattiva sarà presente con un proprio stand per tutti e tre i giorni della Fiera Didacta, dal 20 al 22 marzo. Puoi trovarla allo Stand W88 – piano attico Spadolini.