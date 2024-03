Partecipa al percorso di aggiornamento della Carta della Partecipazione

La Carta della Partecipazione è un decalogo di princìpi che, se tutti presenti, possono assicurare la qualità di un processo partecipativo. Elaborata nel 2014 a seguito di un percorso di coinvolgimento promosso da tre organizzazioni della società civile - Aip2, IAF Italia e INU - in collaborazione con Cittadinanzattiva, Italia Nostra e Città Civili ONLUS, è stata sottoscritta e diffusa da numerosi enti pubblici e realtà associative che si sono riconosciute in tali valori.

A dieci anni di distanza la società è molto cambiata: le preoccupazioni legate alle conseguenze del cambiamento climatico, alla crisi economica, alla pandemia, agli scenari di guerra, hanno fatto passare in secondo piano il diritto dei cittadini a partecipare alla costruzione delle decisioni pubbliche, ma in questi anni l’Italia ha sottoscritto impegni importanti come l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile l’adesione all’Open Government Partnership, che vedono il coinvolgimento della società civile come indispensabile per costruire politiche pubbliche più eque ed efficaci. Inoltre, la Commissione Europea ha recentemente emanato la Raccomandazione 12.12.2023 sulla “Promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche”, che invita i Governi a difendere e rafforzare la partecipazione civica.



Domandandosi se a dieci anni dalla loro prima stesura questi 10 princìpi siano ancora attuali e condivisi, Aip2 ha deciso di promuovere un percorso di riflessione e aggiornamento della Carta della Partecipazione che coinvolge un ampio partenariato: Aip2, IAF, INU, Cittadinanzattiva, ActionAid, le Regioni Emilia Romagna, Puglia e Toscana che hanno attivato leggi per promuovere la partecipazione, il Dipartimento Funzione Pubblica in quanto rappresentante del Governo Italiano in OGP e la Comunità di pratiche dell’Hub Partecipazione, il nuovo portale nazionale nato dal V Piano d’Azione OGP.

Il percorso è partito con un primo incontro che si è svolto a Bologna, nell’ambito della VIII edizione del Festival della Partecipazione 2023, e in questa prima fase si rivolge a tutti coloro che in questi 10 anni hanno attivato, promosso o gestito processi partecipativi nei territori: altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni, comunità di pratiche, realtà associative impegnate sul tema della partecipazione, promotori e visitatori della piattaforma Hub partecipazione, esperti, ricercatori, facilitatori.

Gli strumenti messi in campo sono due: