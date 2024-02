8 febbraio, presentazione del "VI Rapporto Annuale sulla Farmacia" e della "Campagna Cuore di donna in farmacia"

Cittadinanzattiva è lieta di invitarvi all’evento di presentazione del VI Rapporto Annuale sulla farmacia e dei risultati della Campagna “Cuore di donna in farmacia”, realizzata in occasione della Giornata mondiale del Cuore.

L’evento si svolgerà l’8 febbraio a Roma.

La campagna "Cuore di donna in farmacia", realizzata da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e con il contributo non condizionante di Teva, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione del rischio cardiovascolare.

L’iniziativa si è svolta nelle farmacie aderenti delle province di: Brescia, Palermo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino. Durante la Campagna, le donne dai 40 anni in su, hanno ricevuto importanti informazioni sulla prevenzione cardiovascolare e l’opportunità di effettuare uno screening:

Misurando peso, altezza, circonferenza vita

Rilevando la pressione arteriosa

Sottoponendosi ad un Elettrocardiogramma (ECG) mediante il servizio di Telemedicina

Rispondendo ad un questionario in grado di restituire l'indice del rischio cardiovascolare

Essere orientate, in caso di anomalie o rischio elevato, verso il proprio Medico di Medicina Generale e/o Pronto soccorso.

