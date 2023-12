Seminario "Partecipazione per la Qualità delle Opere Pubbliche"

Il 12 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00, si svolgerà online il seminario "Partecipazione per la qualità delle opere pubbliche: bilancio su attività e prospettive". L'evento, a cura dell'Hub partecipazione - Comunità di pratica “Partecipazione per la qualità delle opere pubbliche”, è promosso per presentare i risultati conseguiti dal team di organizzazioni impegnate nel dibattito pubblico, nell'ambito del V Piano d’Azione per il governo aperto.





Durante il seminario, moderato da Cittadinanzattiva, si terranno presentazioni da parte di relatori coinvolti nell'attuazione dello strumento del dibattito pubblico, il quale costituisce l'area di lavoro promossa dal seminario stesso. Inoltre, è prevista una sessione di tavola rotonda per discutere le future direzioni e prospettive del settore.



Parallelamente, verrà introdotto il programma di attività pianificate per i prossimi mesi, nell'ambito dell’area di lavoro “Partecipazione per la qualità delle opere pubbliche” della Comunità di pratiche dell’Hub partecipazione, una iniziativa di recente costituzione a livello nazionale.



Per partecipare al seminario, si prega di inviare la richiesta di partecipazione online, compilando il modulo di iscrizione disponibile nell’Area Partecipazione per la qualità delle opere pubbliche dell’Hub partecipazione.



Per consultare il programma completo, clicca qui"