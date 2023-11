21 e 22 novembre: XXI Giornata nazionale sicurezza nelle scuole 2023 di Cittadinanzattiva

Da 21 anni Cittadinanzattiva celebra la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, istituita, a distanza di qualche anno dall'iniziativa della nostra associazione, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata per il 22 novembre di ogni anno dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per il 2023 la nostra Giornata, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, sarà celebrata con un evento nazionale e la possibilità per tutte le scuole, a partire da venerdì, di aderire alla Giornata e di scaricare dal nostro sito web tutti i materiali che stiamo predisponendo:

. una versione aggiornata della SmartBox sulla sicurezza a scuola su: rischio sismico, rischio idrogeologico e sul piano comunale per la gestione delle emergenze a scuola;

- tre podcast su rischio sismico, alluvione e cambiamento climatico.

Il 21 novembre il primo appuntamento nazionale: un incontro con gli studenti ad Ostia per parlare di sicurezza a scuola. Nella mattinata è previsto l’allestimento di un percorso a tappe nello spazio esterno comune ai Licei Labriola e Anco Marzio di Ostia a cura di Cittadinanzattiva, Protezione civile del Comune di Roma, IIS Rosatelli di Rieti. I gazebo offriranno momenti interattivi.

Il percorso si svilupperà in 4 tappe affrontando il tema del rischio sismico, rischio alluvione, presentazione del Piano Comunale di emergenza al quale si aggiungerà un momento di condivisione dove gli studenti potranno compilare anonimamente apposite cartoline individuando il destinatario e specificando una richiesta, evidenziando una criticità, avanzando proposte sia rispetto ai due rischi trattati nel corso della mattina (sismico e alluvione) sia in relazione al proprio territorio, ai piani comunali di emergenza a scuola e comunale, allo stato delle proprie scuole.

DI SEGUITO TROVI I NOSTRI MATERIALI

Scarica la smartbox

Ascolta i podcast