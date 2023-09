Evento "Te lo sei meritato! Promuovere l'empowerment femminile per contrastare la sindrome dell'impostore"

In occasione dell'evento "Te lo sei meritato! Promuovere l'empowerment femminile per contrastare la sindrome dell'impostore", in programma il 24 settembre al Festival della Partecipazione di Bologna, abbiamo realizzato delle brevi interviste sulla comprensione del fenomeno e le sue possibili soluzioni. Le domande che abbiamo posto sono queste: sai cos'è la sindrome dell'impostore? Hai mai provato questa sensazione? Cosa suggeriresti a chi la prova? Pensi che sia possibile una soluzione di sistema?

L’iniziativa è dedicata alla promozione dell’empowerment femminile con un focus sul fenomeno della cosiddetta sindrome dell’impostore e vuole rivolgersi ad un pubblico prevalentemente giovane, prevedendone il coinvolgimento diretto e momenti di interazione e dialogo.

Tra le ospiti della giornata: Laura LIberto, Anna Lisa Monfreda, giornalista e cofounder di Diagonal e rame; Roberta Bortolucci, docente esperta di psicoplogia del cambiamento e dello sviluppo personale; Karen Ricci, scrittrice attivista digitale, fondatrice e animatrice del progetto "cara sei maschilista"; Marialaura Cantarelli, direttore Relazioni Istituzionali Abott italia; Jennifer Tuzii, referente della trasformazione digitale, Gruppo San Donato.

Il progetto fa parte della campagna promossa da Cittadinanzattiva con il sostegno non condizionante di Abbott