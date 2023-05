"Costruire spazi di partecipazione per politiche e opere pubbliche condivise". Un evento il 6 giugno presso il Senato

L'Osservatorio civico PNRR, il Forum Disuguaglianze e Diversità e la campagna #datibenecomune promuovono il convegno "Costruire spazi di partecipazione per politiche e opere pubbliche condivise", con l'obiettivo di avviare un confronto sull'importanza di favorire, da parte delle istituzioni, luoghi, modalità e strumenti di partecipazione della società civile al governo della cosa pubblica, così da rendere l'azione pubblica più rispondente ai bisogni dei cittadini e delle comunità. L’evento avrà luogo il prossimo 6 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il Senato della Repubblica (Chiostro del Convento di S. Maria Sopra Minerva). Per partecipare è necessario registrarsi su Eventbrite.

Attraverso la presentazione di casi concreti di partecipazione attivata dalle istituzioni, si metterà in risalto la connessione tra i princìpi di partecipazione, efficacia e integrità nella definizione e attuazione di politiche e opere pubbliche, evidenziando le criticità in questo ambito presenti in alcune recenti riforme normative e nelle modalità di costruzione e gestione del PNRR.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano. Scarica il Programma.