Presentato il rapporto su "5G e cultura digitale"

Giovedi 23 febbraio Cittadinanzattiva, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e il sostegno non condizionante di WINDTRE, ha presentato il rapporto in merito alla tecnologia del 5G sulle percezioni e aspettative dei consumatori.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato proprio quello di esporre i risultati del questionario online somministrato a circa 6000 cittadini relativamente alla tecnologia e di stimolare una più ampia riflessione circa le opportunità e le criticità.

In occasione dell’evento, per promuovere una corretta informazione e diffusione della tecnologia 5G è stata organizzata anche una tavola rotonda in cui hanno preso parte Roberto Giordano di Federconsumatori, Alessandro Polichetti dell’Istituto Superiore di Sanità, Marta Fabbri di Altroconusmo, Mario Frullone della Fondazione Ugo Bordoni, Giovanni Santella dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

Dalla presentazione è emerso come solo il 9% dei cittadini affermi di conoscere le caratteristiche della tecnologia 5G; il 35% ha una conoscenza media, il 41% dice di averne una conoscenza minima e il 15% degli utenti afferma di non conoscere questa tecnologia. Se da una parte il 5G rappresenta un’opportunità di crescita e di sviluppo, dall’altra genera ancora diffidenza soprattutto in merito ai possibili effetti sulla salute. Dal rapporto poi si nota che la principale fonte di informazione sembrerebbe essere rappresentata dagli articoli di approfondimento (42%) seguita dai canali social (32,5%). Il dato però cambia se si tiene conto del livello di conoscenza che si ha dell’argomento: nei casi in cui è di livello medio/alto, le principali fonti di informazioni sono gli articoli di approfondimento (circa 60%). Diversamente, chi invece ha una conoscenza minima o nulla, indica come fonte principale il passaparola di amici e conoscenti (36%), la TV (35%) i canali social (30%).

E' necessario quindi creare un percorso, costituito da più attività informative in modo tale da rendere maggiormente consapevoli i consumatori sull’uso della tecnologia 5G.

Scarica il rapporto

Rivedi l'evento