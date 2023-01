Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e PNRR

L’evento “Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e PNRR” mira ad approfondire i bisogni di salute nelle aree interne del Paese a partire dal difficoltoso accesso alle cure, e di come le risorse previste dal PNRR possano rappresentare una incoraggiante risposta ai bisogni delle comunità locali. L’appuntamento è in programma il prossimo 19 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in via Quattro Novembre 149 a Roma.

L’evento è in forma ibrida, per seguire la diretta streaming, è necessario registrarsi attraverso questo link, mentre per partecipare in presenza puoi riservare il tuo ingresso QUI

Leggi il comunicato stampa