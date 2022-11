Cittadinanza italiana: fino a quando devono sussistere i requisiti richiesti?

Tutti i requisiti richiesti per presentare la domanda di cittadinanza italiana, come la residenza legale ed ininterrotta ed il reddito, devono sussistere per tutta la durata della procedura e fino alla sua conclusione. Qualsiasi variazione deve essere sempre tempestivamente comunicata alla Prefettura.

