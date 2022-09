Comunità energetiche e gruppi d’acquisto di energia: online la guida utile

Negli ultimi anni il mondo dell'energia è stato coinvolto da una profonda trasformazione che ha cambiato il modo di intendere sia il consumo che la produzione. In questo contesto sono nate le comunità energetiche e i gruppi di acquisto in energia, nuovi strumenti attraverso i quali i cittadini possono risparmiare sulle forniture di luce e gas e allo stempo tempo diventare protagonisti attivi nel percorso di transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili.



A queste due realtà è dedicata la nuova Guida "Le comunità energetiche e i gruppi di acquisto – Come rendere i cittadini protagonisti nel mercato dell’energia”, prodotta da Cittadinanzattiva, in occasione della Settimana europea dell’energia sostenibile. La guida - finanziata dal Ministero dello sviluppo economico, legge 388/2000, nell’ambito del progetto "RE-USER: usa meglio, consuma meno” anno 2021 - vuole essere un supporto pratico per il cittadino che vuole conoscere e intraprendere un percorso di cambiamento verso un approccio alternativo e più attivo al mondo dell’energia.

Scarica la Guida e visita la pagina progetto "RE-USER: usa meglio, consuma meno”.

Per i cittadini che volessero informazioni o fare segnalazioni su bollette esose o poco chiare, Cittadinanzattiva ha messo a disposizione uno sportello telefonico nazionale attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17, al n. 0636718040.