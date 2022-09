“4 passi verso la mobilità (più) sostenibile”, pubblicata la nuova guida di Cittadinanzattiva

Dove trovare le informazioni sui doveri e sui propri diritti nell’ambito del servizio di trasporto pubblico e come esercitarli. Informazioni utili sulla “sharing mobility” e sette consigli utili per una “guida ecologica”. Sono solo alcuni dei contenuti della nuova guida, gratuita, di Cittadinanzattiva, lanciata in occasione della settimana europea della mobilità nell’ambito del progetto RE-USER: usa meglio, consuma meno”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, legge 388/2000 – anno 2021.

Se vuoi saperne di più, leggi il comunicato stampa e scarica la guida.