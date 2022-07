Capitano Ultimo, un messaggio per gli italiani senza cittadinanza

"Non saranno quelli che predicano il dominio e la superiorità a fermare l'Amore che provo per voi" Il Capitano Ultimo, a capo del Comando dei Carabinieri che arrestò Totò Riina nel 1993, ha un messaggio per tutte le persone che ancora sono in attesa della cittadinanza italiana. Guarda il video pubblicato sulla pagina fb della nostra campagna Obiettivo Cittadinanza

Se anche tu sei ancora in attesa della cittadinanza, puoi raccontarci la tua storia e inviarci il tuo video e le tue foto. Per partecipare, oltre che essere un* italian* senza cittadinanza, servono 2 foto: una foto da piccol*, scattata in Italia e l'altra di questi giorni, più recente, e un testo breve che racconti la tua storia. Entra a far parte della nostra campagna! Visita il sito www.obiettivocittadinanza.it e la nostra pagina FB